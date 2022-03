Cidade de Sena Madureira já tem 900 pessoas atingidas pela enchente do Rio Iaco

Liberdade, aventura, experiências e amizades em duas rodas. Essas são algumas das propostas do calendário de viagens do programa de relacionamento Honda Redrider 2022, base Amazônia + América Andina, com expedições para destinos extraordinários pilotando sempre as novíssimas motos Honda CRF1100L AfricaTwin. Um convite para desbravar com muita adrenalina e segurança paisagens da Amazônia, do Pantanal, dos Andes bolivianos e peruanos, Salar de Uyuni, Machu Picchu e outras maravilhas que se tornarão experiências de vida inesquecíveis.

E grande parte desses roteiros de sonho em duas rodas terão como ponto de partida ou de chegada em Rio Branco. Um exemplo é a primeira expedição, que começa dia 24 de março e percorrerá a Amazônia acreana, o Peru, Bolívia, Argentina, até as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, passando por Puerto Maldonado e Puno, no Peru, La Paz, Estrada da Morte e Salar de Uyuni na Bolívia, as montanhas coloridas de Purmamarca, a histórica Salta, o MotoGP em Termas de Rio Hondo, na Argentina, entre outras atrações únicas.

Esta expedição, como todas as demais, será feita em motos Honda CRF1100L Africa Twin inclusas nos pacotes e, ainda, com seguro total das motos, de saúde e pessoal, moto reserva, motociclista tour condutor do grupo e de também de apoio, combustível, pedágios, caminhonete de apoio logístico que leva bagagem, hospedagem nas melhores acomodações, traslados e completa assistência nas orientações e trâmites burocráticos.

A primeira expedição contará ainda com a presença de Líbera Costabeber, embaixadora da Honda no Brasil e um nome icônico no motociclismo nacional.

Em 07 de abril acontecerá Expedição EcoTour, de Foz do Iguaçu à Porto Jofre, no Pantanal, passando por Bonito, Rio Verde e Chapada dos Guimarães. Em 23 de abril, o roteiro será de Cuiabá (MT) a Rio Branco (AC), passando pela Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), com visitas ao Cânion Jatobá, a Cascata Uirapuru em Conquista D’Oeste (MT), o histórico Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, Porto Velho, municípios de Rondônia, até chegar à capital acreana.

Conheça outras atividades RedRider e roteiros disponíveis no calendário 2022, clicando aqui. Informações e reservas em Rio Branco, Acre, diretamente com a empresa EME Amazônia (+5568) 98100-8000, operadora oficial do RedRider | Amazônia + América Andina.

O decálogo das expedições Honda RedRider propõe:

1 – Roteiros cheios de experiências autênticas.

2 – Contato com os habitantes do lugar.

3 – Experimentar novos sabores.

4 – Se abrir ao desconhecido.

5 – Explorar diferentes caminhos e estradas.

6 – Tocar, sentir e viver cada lugar como ele é e pelo que há de mais especial nele.

7 – Transformar viagens em experiências memoráveis.

8 – Tornar acessíveis lugares antes difíceis de chegar (estaremos de AfricaTwin!).

9 – Novas e incríveis amizades.

10 – Viagens autorais, originais e cheias de personalidade.