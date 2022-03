Bocalom não reconhece ter falado mal de servidor, mas pede desculpas

O deputado Pedro Longo usou alguns minutos do seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (22), para fazer um apelo sobre a atual situação do transporte intermunicipal em todo o Estado.

De acordo com o líder do governo, o cenário prejudica toda a população acreana que depende das rotas terrestres por conta de um monopólio que esta próximo a existir no segmento.

Na última sexta-feira (18), Longo fez uma visita à sede da Petroacre – uma das empresas que oferta os serviços no Estado – e constatou que a garagem do empreendimento está sucateada. Além disso, o deputado identificou que todos os setores estão tomados por lixo e que a empresa já não possui mais contas regulares, tem pendências com fornecedores e funcionários e esgotou todos prazos para regularizar seus serviços.

O parlamentar pediu que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) tome providências sobre o ocorrido e traga novas empresas para manter a concorrência, além de dar início efetivo ao processo de licitação.

“Espero que a agência reguladora faça sua parte e tome providências. Quem paga esse preço é a população. Testemunhei uma empresa com problemas seríssimos, com diversos trabalhadores sem carteira assinada, com salários atrasados há 4 meses e recebendo apenas diárias”, frisou.

“Faço aqui esse apelo que já fiz em outras oportunidades e não recebi retorno. Que a Ageac faça uma licitação emergencial para regulamentar todo o serviço intermunicipal ou que traga outras empresas para atuarem no Estado e que a população tenha direito de escolha. Essa devem respeitar a população e os direitos dos nossos trabalhadores”, continuou.

Longo sugeriu que a agência declare caducidade das poucas linhas que ainda funcionam e exija que a nova empresa aproveite os funcionários da Petroacre para operarem nas novas frotas. “Essa questão é uma urgência”, finalizou.