Xapuri tem gás de cozinha custando R$ 145 a botija de 13 kg

Depois da gasolina, que segundo uma averiguação feita pelo jornal ac24horas na semana passada tem Xapuri o maior preço da regional do Alto Acre, considerando nesse caso o tipo comum do combustível, os consumidores do município têm outro produto essencial com preços que podem impactar pesadamente no orçamento do mês.

Na cidade, a botija de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também conhecido como gás de cozinha, está chegando a custar R$ 145,00 – dependendo do local de compra e até da modalidade de pagamento (à vista ou no cartão de crédito). Mas se procurar o melhor preço, o consumidor ainda pode encontrar o produto ao preço de R$ 133,00.

No caso da gasolina comum, os dois postos localizados na zona urbana de Xapuri praticam preços um pouco diferentes. Em um deles, o litro da “gasosa” está custando R$ 7,74; no outro, R$ 7,78. Um fato curioso é que o segundo posto aumentou o seu preço no litro em um centavo da última semana para esta. Em outro posto, localizado na BR-317, o preço está em R$ 7,73.

Outro ponto que chama a atenção é que em Xapuri não há cobrança diferenciada para quem paga no cartão, seja débito ou crédito, e para quem opta pelo pagamento em dinheiro vivo – o preço é um só. Na maioria dos postos do Acre, essa prática é comum, possibilitando um preço um pouco menor a quem estiver disposto a abrir a carteira e pagar à vista.

Os preços dos combustíveis dispararam em todo o Brasil após a Petrobras anunciar, no último dia 11 de março, o reajuste na revenda às distribuidoras. Os aumentos foram de 18% na gasolina e de 24,9% no óleo diesel – nos postos, a majoração dos preços decorrentes deste reajuste ficou na média de 8,7% em todo o país, segundo a ANP – Agência Nacional do Petróleo.

Na última sexta-feira (18), a Petrobras divulgou uma nota à imprensa em que defende o reajuste de preços de combustíveis de acordo com o mercado internacional de petróleo. A estatal brasileira informou que esse movimento é necessário para que o mercado brasileiro continue sendo suprido por distribuidores, importadores e produtores, evitando riscos de desabastecimento