Professores de Porto Walter começam a receber salário com reajuste nesta terça-feira

No início da tarde deste domingo, 20, em um bar no Bairro da Serraria, no município de Marechal Thaumaturgo, o empresário Radamés Oliveira Cameli, 32 anos, levou três facadas de Francisco Borges Azevedo, 30 anos, conhecido por Chichica. As perfurações foram no peito e nas costas e a vítima foi levada para a Unidade Mista de Saúde do município e será transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O autor da tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Militar na casa da mãe dele.

Os dois tem uma rixa antiga e esta seria a segunda tentativa de homicídio de Francisco Borges contra Radamés Cameli, que é proprietário de uma farmácia em Marechal Thaumaturgo. Radamés também já esteve envolvido em um episódio de tiros disparados contra um médico.

Em menos de 12 horas, o município mais isolado do Vale do Juruá, Thaumaturgo, foi palco de dois crimes com o uso de arma branca. Pela manhã, o peruano Valera Linares, 45 anos, foi assassinado com uma facada por Raimundo Nonato Nogueira Maia, conhecido por Véi no Centro do município. Os dois bebiam juntos quando se desentenderam e o estrangeiro bateu em Raimundo Nonato, que reagiu e matou Linares com uma facada.