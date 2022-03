Manifestantes fecham a AC-405 em frente ao Igarapé Preto

Desde às 5h30 da manhã desta segunda-feira, 21, a Rodovia AC-405 está fechada para o tráfego de veículos na altura do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul. A estrada liga a cidade de Mâncio Lima à Cruzeiro e também dá acesso ao Aeroporto Internacional Marmud Cameli.

O bloqueio é feito por moradores do Ramal do Santa Luzia do Pentecostes, de Mâncio Lima, que cobram do governo do Estado o asfaltamento de 7 km da via vicinal. “Nos prometeram esse asfaltamento e não foi cumprido e não vamos abrir não”, garantem os manifestantes.

Filas de veículos se formam nos dois lados da Rodovia Estadual. Há muitos trabalhadores e estudantes parados no bloqueio.

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, disse que não houve a promessa de asfaltamento. Ele explica que o ramal tem vários pontos já asfaltados e que a manutenção da via vicinal é de responsabilidade da prefeitura de Mâncio Lima. “O ramal é extenso e seriam necessários R$ 10 milhões para o asfaltamento, mas estamos em busca de recursos”, relata.

A equipe do gabinete do governador Gladson Cameli em Cruzeiro do Sul vai ao local negociar com os manifestantes na tentativa de reabrir a estrada para o tráfego de veículos.