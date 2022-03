Jéssica Sales fará cirurgia após ser diagnosticada com câncer de pele

O deputado estadual Roberto Duarte anunciou na manhã desta segunda-feira, 21, que deixará o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), após seis anos de filiação, tendo conquistado pela sigla dois mandatos: de vereador em 2016 e de deputado estadual em 2018.

O parlamentar destacou uma série de razões para deixar a sigla, a primeira delas, o novo cenário político do partido que entrou em confronto com suas convicções partidárias e políticas. Além disso, diante das novas tratativas que o MDB vem realizando, ele alegou que não concorda com algumas decisões tomadas pela direção deste partido.

Duarte também se mostrou revoltado com a declaração do presidente regional do partido, deputado federal Flaviano Melo que disse que as portas do ‘Glorioso’ estavam abertas para a saída do parlamentar. “Considerando a carta, enviada pelo presidente da Executiva Regional à minha pessoa, onde oferece a porta de saída do partido, justificando que este parlamentar não tem se empenhado com todas as forças vitais para enfrentar os desafios que o partido poderá enfrentar nas eleições de 2022. Se não posso estar em um partido que não aceita que a minha luta é em prol da população, que minha bandeira partidária é o povo, que a minha independência na tribuna é para defender os mais necessitados, não vejo motivos para continuar onde não posso me comprometer em ajudar quem vem a mim em busca de melhorias”, comentou.

Na nota, Roberto disse também que não aceita ser ‘fantoche’ do governo e se mostrou adepto ao mandato independente. “Eu não posso exercer um mandato sendo fantoche de governo A, governo B, ou de coligação partidária. O mandato não é meu, é do povo. Se for preciso criticar, cobrar e elencar as falhas do governo, eu o farei. Se houver motivos para elogiar, eu irei elogiar”, declarou.

Por fim, Duarte lembrou que o MDB não apresentou a formação de chapas a deputado estadual e federal. “Informo que, a partir desse momento, estou enviando minha desfiliação ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Em nome do presidente, Flaviano Melo, deixo os meus agradecimentos a todos os dirigentes, filiados, colaboradores e amigos que fiz dentro do partido. Agradeço também a oportunidade que foi dada durante esses 6 anos de partido.Nas batalhas, sempre optaremos pelos mais vulneráveis e para mim, o povo é quem mais precisa do meu trabalho”, concluiu.