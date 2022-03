Gladson vai para o tudo ou nada!

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), apesar de todos os problemas que vem enfrentando até agora, continua decidido a disputar a reeleição. Qualquer informação de que ele teria mudado os planos é fake news. A garantia foi dada por ele mesmo.

Gladson poderia permanecer no mandato até o final sem disputar a eleição, disputar o Senado afastando-se do cargo, ir para o tudo ou nada na reeleição. É exatamente o que pretende fazer.

Desde a semana passada que Gladson está pessoalmente fazendo as articulações com partidos, candidatos e lideranças. Durante o final de semana fez vários telefonemas tentando construir apoio em torno do PP, mas, também, de partidos aliados para preencher a vaga de vice-governador e Senado.

. O senador Márcio Bittar aposta todas as fichas que até o prazo final da lei eleitoral o União Brasil e demais partidos que orbitam em torno dele estarão com chapas prontas para o Senado, deputado federal e estadual.

. Ainda não está descartada a possibilidade de o PT disputar o governo com Jorge Viana,

. Nas últimas horas ganhou força a pressão dos aliados sobre o PT e do próprio Jorge Viana para que entre na arena política

. As pesquisas vão nortear a decisão.

. Por falar em pesquisas, Gladson continua bem-posicionado sobre os demais concorrentes, apesar da greve dos servidores.

. O deputado Jenilson Leite (PSB) está sendo disputado pelo MDB e PSD para compor como vice de Mara ou Petecão respectivamente.

. Acontece que a executiva do PSB é mais petista do que alguns petistas (brincadeirinha)…

. Na verdade, PT e PSB têm uma relação histórica saudável aqui no Acre.

. Geraldo Alckmin se filiou ao PSB para ser o vice de Luís Inácio.

. Bocalom estaria indo para o PL depois da decisão da executiva do PP de pedir que se afaste do partido se quiser apoiar Petecão para o governo.

. Faz sentido!

. Como é que um jogador do Vasco faz um gol contra o Vasco?

. É a mesma coisa!

. Política é conjunto!

. Quem não pensa assim acaba fazendo essa lambança toda que estamos vendo.

. Bom dia!