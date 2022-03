Falta de manutenção por parte da prefeitura transformou ramal do Itucumã em atoleiro

A Polícia Civil de capital continua mantendo um excelente índice de eficiência no que se refere elucidação de mortes violentas, sendo uma das mais positivas do país, superando um índice próximo a 60%. Essa semana, em tempo recorde, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram elucidar dois homicídios, um deles típico de execução ocorridos no Projeto de Assentamento Moreno Maia, na Rodovia Transacreana.

Os dois assassinatos ocorreram na noite de sábado (12). O primeiro no Ramal do Circular, quando o marceneiro Arinaldo Barreto Rego, de 29 anos, chegava na casa de sua mãe com quem morava, quando foi surpreendido e executado com dois tiros no tórax e facadas.

O outro crime ocorreu horas depois no Ramal do João Paulino, na mesma região. O agricultor Edmar de Oliveira Sales, de 42 anos, estava participando de uma bebedeira quando se desentendeu com outro homem e acabou morto a facadas. O corpo foi encontrado no meio do ramal.

Devido às péssimas condições de conservação dos ramais a região, somente cerca de 30 horas depois os cadáveres foram resgatados. De acordo com o delegado Ricardo Casas, coordenador da DHPP, um dos assassinatos já foi completamente elucidado e o outro com informações que poderão levar os autores à prisão nos próximos dias. “É só questão de tempo”, comentou a autoridade policial.