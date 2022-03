Em reunião, dirigentes de clubes decidem que campeonato estadual não vai paralisar

Durante reunião na tarde desta segunda-feira, 21, na sede da Federação do Futebol do Acre (FFAC), dirigentes dos 11 clubes que disputaram o Campeonato Acreano decidiram não paralisar a competição.

A paralisação do campeonato foi cogitada por conta das condições do gramado do estádio Florestão que tem recebido todos os jogos da competição, já que a Arena da Floresta ainda não foi liberada em 2022.

Duas rodadas já foram adiadas por falta de condições e boa parte das partidas tem sido disputadas em meio ao lamaçal que se tornou o gramado do Florestão, causado pelo excesso de jogos e de chuvas.

A ideia da suspensão da competição foi rejeitada por motivos econômicos. Com a situação financeira ruim nos cofres de todas as equipes, paralisar o campeonato significa mais custos com salários dos jogadores, e ainda alimentação e estadia dos atletas e comissão técnicas que são de fora do Acre.

Um indicativo da reunião é procurar o governo do estado para ter uma resposta definitiva de quando a Arena da Floresta finalmente poderá receber os primeiros jogos do campeonato. O gestor de esporte do governo, Santiago Júnior afirmou que a previsão é que na próxima quinta-feira, 24, o estádio seja liberado. Com isso, mesmo que de forma extra oficial, se abre a possibilidade da Arena receber os jogos marcados para o próximo final de semana na tabela do campeonato.