Dono de pousada é picado por cobra surucucu na Serra do Divisor

Na noite deste sábado, 19, o empresário Argemiro Oliveira, dono da Pousada do Miro, no Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, foi picado por uma cobra surucucu quando pisou em cima do animal peçonhento no quintal da casa dele . Ele está internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, sendo medicado desde domingo (20).

Miro, como é mais conhecido, relatou ao ac24horas que está bem e que até quarta-feira feira, 23, deverá ter alta médica. “Eu saí da Serra 2 horas da madrugada e cheguei em Cruzeiro às 7 horas. Eu estou bem e quarta-feira feira eu devo ter alta. Aí vou ficar uns dois dias em Mâncio Lima para uma avaliação e em seguida volto lá pra minha casa na Serra “, conta ele, que já havia sido picado por cobra antes.

Miro é pioneiro no ramo de turismo no Parque. Ele tem uma pousada onde oferece refeições e o serviço de guia nas cachoeiras e trilhas do Parque, que abriga uma das maiores biodiversidade do planeta e que atrai turistas de várias partes do mundo.

Festival Gastronômico

Apesar do acidente com a cobra, Miro confirma a realização do Primeiro Festival Gastronômico na Serra do Divisor, marcado para o dia 2 de abril. No evento serão apresentados pratos regionais e a cultura indígena para os participantes, e o objetivo segundo ele, é atrair mais pessoas para o local, fortalecendo o turismo de base comunitária. “Queremos atrair as pessoas pela nossa culinária regional. Estando aqui, poderão conhecer também os atrativos da serra, aproveitar as cachoeiras e a conexão com a natureza”, cita Miro

O festival mostrará a cultura amazônica, com apresentações de danças e rituais de aldeias indígenas vizinhas e artesanato local. Passeios nas cachoeiras e mirante da região também estão incluídos na programação.

O evento, organizado pela pousada, tem como apoio principal a Lei Aldir Blanc, Governo do Estado, Prefeitura de Mâncio Lima, Sebrae e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).