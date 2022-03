39% da população acredita que transporte coletivo piorou muito com Bocalom

O Data Control – Instituto de Pesquisa e Análise de Dados realizou uma pesquisa na última semana para detalhar a opinião da população de Rio Branco sobre o transporte coletivo até este mês de março de 2022. Foram 400 pessoas entrevistadas no dia 17/03/2022. O resultado da pesquisa apresenta margem de erro de 4,00% para mais ou menos e o intervalo de confiança em 95%.

O estudo mostra que 57,3% dos entrevistados utilizam os ônibus para se locomoverem na cidade e 42,8% não utilizam. Com relação ao nível de satisfação dos usuários com o transporte coletivo de Rio Branco, 63,3% dos entrevistados que usam esse meio de transporte se dizem insatisfeitos; 22,7% estão satisfeitos; 13,1% se disseram indiferentes e 0,9% não sabem.

Outro questionamento feito a todos os 400 entrevistados, independente de utilizar ou não o transporte público, foi sobre a situação do sistema após o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) assumir a gestão da cidade. Nesse quesito, 39% acha que piorou muito; 17,8% diz que nem melhorou nem piorou; 17,3% não sabe; 13,5% acha que melhorou; 12% disse que piorou um pouco e 0,5% que melhorou muito.

Também foi perguntado àqueles que utilizam o transporte coletivo o que o usuário mais gosta e menos gosta no sistema de Rio Branco. 38% disseram não gostar da falta de pontualidade; 18,4% apontaram qualidade ruim dos ônibus, 10,9% acham passagem cara; 5,9% não gostam por achar os ônibus sujos; 0,8% não gosta da falta de ônibus; 0,3% não gosta da aglomeração; 0,3% não gosta da falta de ar condicionado; 0,3% diz que quando o coletivo vem, vem lotado e 0,3% diz que o ônibus é pequeno.

Ainda nesse quesito, 15,1% dos entrevistados gostam do preço das passagens, 3,6% gostam da limpeza dos ônibus; 3,4% gostam da pontualidade e 1,7% acham a qualidade dos ônibus boa, enquanto que 1,1% não sabe. Nessa pergunta, o instituto trabalhou com as oito primeiras opções de resposta, estimulada, as demais foram citadas espontaneamente.

No total, 45,8% dos entrevistados foram do sexo masculino, enquanto que 54,3% feminino. Destes, 16% são pessoas de 16 a 24 anos; 26% de 25 a 34 anos; 22% de 35 a 44 anos; 22% de 45 a 59 anos e 14% de 60 anos ou mais.

Com relação à escolaridade, 8,3% dos entrevistados foram analfabetos/ lê e escreve; 30,3% possuem ensino fundamental (1ª a 8ª série); 43% o ensino médio (1º ao 3º ano) e 18,5% têm ensino superior.

Somando a renda do entrevistado com a renda das pessoas que moram com ele em casa, a renda aproximada no mês passado entre 70% dos questionados foi de 0 a 2 salários mínimos; em 21,5% de 2 a 5 salários mínimos; 3,0% de 5 a 10 salários mínimos e 0,5% mais de 10 salários mínimos.

De acordo com o instituto, o objetivo da pesquisa realizada com a população de Rio Branco é obter informações sobre transporte coletivo da capital acreana e assim poder transformar o reclamo popular dos últimos dias em uma informação científica, dando voz àqueles que usam esse meio de locomoção.

A amostra representativa em relação ao total da população de Rio Branco com idade de 16 anos ou mais (260.118 habitantes) é de 0,15% da população, (400 entrevistas) estratificadas por sexo, escolaridade, faixa etária, renda e religião. Nessa pesquisa considerando a amostra total, cada ponto percentual corresponde a 2.601 habitantes.

A coleta dos dados foi feita através de entrevistas domiciliares nos municípios com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa e sorteio aleatório dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de pesquisadores e checadores do DATA CONTROL – Instituto de Pesquisa, devidamente treinada para abordagem.

Os dados aqui representados em tabelas e gráficos representam o pensamento da população no momento de realização da pesquisa, podendo vir a mudar caso ocorram fatos políticos, sociais ou econômicos.