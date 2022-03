Trabalhador é ferido com tiro no abdômen durante tentativa de roubo na BR-364

Por maioria absoluta dos votos, os desembargadores que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre mantiveram a pena do réu Antônio Airton Mendes, condenado por matar um rival durante uma festa de aniversário, onde feriu outras quatro pessoas, incluindo crianças.

Em dezembro do ano passado, Mendes foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri a uma pena de 66 anos, um mês e cinco dias por homicídio, quatro tentativas de homicídio, corrupção de menores e integrar facção criminosa.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, na noite do dia 13 de dezembro de 2020, Airton Mendes estava em companhia de outros cúmplices quando chegou numa festa de aniversário de uma criança que estava sendo realizada à Rua Ozana Carneiro, no bairro João Paulo I, onde fez vários disparos com uma arma de fogo, matando Vanderson Miranda de Farias. Na mesma ação, ele baleou outras quatro pessoas, dentre as quais duas crianças. A defesa do réu recorreu da sentença, no entanto, não obteve o êxito esperado.