Podemos reforça time para articular candidatura própria ao governo

A presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no Acre, a empresária Charlene Lima, comemorou em sua página do Facebook a filiação do pastor Luiz Gonzaga, dirigente da igreja Assembleia de Deus.

Junto com Gonzaga, o partido também filiou as pré-candidatas e representantes da mesma igreja, Maria Jesuíta Arruda da Silva, à Câmara Federal, e Yael Gonzaga, nora do religioso, à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Foi com muita alegria que assinamos a ficha de filiação no PTB Acre do querido pastor Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus, e das pré-candidatas Maria Jesuíta Arruda da Silva e Yael Gonzaga ao nosso partido, também da Assembleia de Deus no Acre”, disse a dirigente partidária.

Empenhada na reestruturação do PTB no Acre nos últimos cinco anos, Charlene Lima também disse que ter o renomado religioso no quadro da sigla partidária no estado é motivo de muita honra, assim como Jesuíta e Yael.

“Termos o reconhecimento do nosso trabalho e das injustiças que sofremos de um homem abençoado como o pastor Luiz Gonzaga e sua filiação ao PTB é uma grande honra. Como é uma honra ter entre nossas candidatas, à Câmara dos Deputados a irmã Jesuíta, e a Yael na disputa da Assembleia Legislativa”.