Michelle Melo não aceita PDT apoiando reeleição de Gladson

“Se o Gladson e o seu palanque estão com o Bolsonaro, como o PDT estará com ele?”. Com essa indagação, a vereadora Michelle Melo (PDT), um dos destaques da atual legislatura na Câmara Municipal de Rio Branco, abriu uma dissidência e contestou em nota enviada ontem ao BLOG, a declaração de apoio do PDT à reeleição do governador Gladson Cameli.

Para a vereadora Michelle, a decisão da direção regional do PDT de apoiar a candidatura do governador contraria todas as pautas pedetistas. E acrescentou: “Contraria as minhas também”. Michelle teve a sua candidatura ao governo vetada pelo ex-presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, sob o argumento que o partido nunca teve tantos espaços num governo como tem no atual.

A vereadora contesta essa aliança, e fala que, a sua luta é por uma política que sirva para pôr comida na mesa de todos e gerar oportunidades para a juventude acreana, que hoje só pensa em ir embora do Acre. Michelle deixou um alerta, que a se confirmar o apoio do PDT à reeleição do governador Gladson, ela deixará a sigla. “Se o PDT não seguir as lutas e pautas que defende, deixa de ser o partido que me representa e precisarei procurar novos rumos”, advertiu a vereadora Michelle Melo (PDT).

A vereadora tem convites para se filiar ao PT e ao MDB, para disputar um mandato de deputada federal. Terá que decidir o seu rumo até o próximo dia 2 de abril.

INFORMAÇÃO SEGURA

O BLOG tem informação segura que, se a vereadora Michelle Melo deixar o PDT para ser candidata por outro partido, será acionada pela executiva regional por infidelidade partidária e será pedido na justiça o seu mandato. Para vereador, não tem janela partidária.

VAI ACIRRAR MAIS

A prefeitura de Rio Branco ameaça com corte de ponto os professores em greve. A medida, além de não resolver o problema, deixará os ânimos mais acirrados. O prefeito Bocalom não vive um momento para confrontos internos.

PARA BOCALOM, A MAILZA NÃO ABRE

O PREFEITO Tião Bocalom disse ontem defender que a senadora Mailza Gomes (PP) resista a todas as pressões, e continue candidata ao Senado da República, mesmo contra a vontade do governador Gladson Cameli. “Ela já tem o direito adquirido e já é senadora no mandato. Não tem quem me faça mudar de ideia, se ela mudar de pensamento, não será nunca por orientação minha”, enfatizou Bocalom.

NINGUÉM ME TIRA DO PP

BOCALOM garantiu também que não passa pela sua cabeça se afastar ou deixar o PP, e que continuará apoiando a candidatura do senador Petecão (PSD) ao governo, por lealdade. Teve o seu apoio quando disputou a prefeitura da capital. “Não vou deixar um partido que acompanho desde que era PSD”, disse Bocalom ao BLOG.

VAI TER GENTE ENGANADA…

UM pequeno partido prometeu a uma candidata a deputada federal, que faz dobradinha para estadual com uma amiga religiosa; a quantia de 1 milhão de reais para bancar as duas candidaturas. Alguém se prepare para ser enganado. Esmola demais, até o cego desconfia.

FAZER POLÍTICA

O GOVERNADOR Gladson Cameli vai reservar parte da sua agenda apenas para se dedicar aos contatos políticos, e ouvir os aliados. Até aqui tinha se dedicado só à gestão.

CARNE E UNHA

AO que indica a composição dentro do União Brasil, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) e o senador Márcio Bittar (União Brasil) acertaram os ponteiros, dividiram o comando da sigla e estarão unidos na campanha.

CHAPA PROVÁVEL

PELO que tenho escutado de lideranças importantes do gruo palaciano, a chapa do Gladson Cameli (PP) seria formada pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) de vice-governador e Márcia Bittar (PL), para o Senado. Mas, só tem um problema: para a equação funcionar, ou o Gladson deixa o PP, ou então, ele consegue convencer a senadora Mailza Gomes (PP) a sair para federal.

NOME SEDIMENTADO

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre deverá ser o puxador de votos da chapa do PT para deputado estadual, o que pode colaborar para que o partido atinja a sua meta de eleger três parlamentares para a ALEAC.

RAZOÁVEL PARA A ALEAC, FRACA PARA FEDERAL.

O PTB pode garantir uma vaga de deputado estadual na eleição deste ano. Entre os candidatos estão o vereador Ismael Muniz, Luziel, Vânia Pinheiro, Pastor Elizeu, Yael Saraiva, Pastora Otacília, e completará o teto de 25 candidatos à ALEAC. Mas, sobre a chapa de deputado federal, pelos nomes conhecidos, está muito abaixo de conseguir nove candidatos que consigam somar 57 mil votos e eleger um federal.

LEVOU UMA LOBA

O evangélico da Assembleia de Deus, deputado Cadmiel Bonfim (PSDB), levou uma loba do Pastor Luiz Gonzaga. Esperava ser o candidato da igreja a deputado, mas este, além de lançar a nora Yael Saraiva, ainda se filiou ao PTB.

O ÚNICO QUE CONHEÇO

PODE MUDAR, mas até aqui o Pastor Agostinho da IBB, hoje afastado da política; foi o único que mostrou prestígio eleitoral para transferir votos dos fiéis, e elegeu deputados estadual e federal. Voto é mercadoria que quebra fácil.

CHAPA REPUBLICANA

O REPUBLICANOS tem nomes interessantes na sua chapa para deputado federal, entre eles Keiliane Cordeiro, Nenê Junqueira, Dr. Edson, Roberto Duarte e Antonia Lúcia.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

FALA-SE muito na força eleitoral dos Pastores evangélicos. É raridade os que conseguem transferir votos. Na última eleição municipal, por exemplo, Pastores de denominações importantes não elegeram filhos a vereador de Rio Branco. Aleluia, nem sempre dá votos.

NÃO FICA NO ZERO

PARA deputado estadual, pelos nomes apresentados, o REPUBLICANOS não deverá ficar no zero. Lá estão os ex-deputados Leila Galvão, Tarcísio Pinheiro, Jamil Asfury, Raimundinho da Saúde, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues; e Maurício do Chalé, entre outros.

