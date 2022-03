Com Rio Juruá acima dos 13 metros, 500 famílias seguem em abrigos de Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 19, o Rio Juruá alcançou 13,19 metros e as mais de 500 famílias atingidas pela enchente do manancial seguem nas 14 escolas mantidas pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. A gestão está garantindo alimentação e serviços de saúde e lazer para as pessoas.

Os abrigos estão montados em escolas do município e do estado. Todos que estão nos locais recebem café da manhã, almoço e jantar, e as crianças também têm direito ao lanche. Cada família fica em uma sala de aula e os abrigos têm coordenadores que organizam os atendimentos e as atividades.

Segundo a secretária de desenvolvimento social, Delcimar Leite, os serviços de saúde estão à disposição das famílias durante 24 horas por dia e já houve necessidade de levar pessoas para a realização de exames em unidades de saúde.

“Estamos fornecendo todo suporte e tentando resolver as demandas que surgem, como colchões e materiais de limpeza. Diariamente, equipes de saúde vêm realizando os atendimentos necessários”, explica ela.

Dentro dos abrigos também são desenvolvidas atividades lúdicas e esportivas, com foco no entretenimento das crianças, promovidas por equipes da secretaria Municipal de Cultura e Esporte.

O prefeito Zequinha Lima decretou Estado de Emergência, que já foi reconhecido pelo governo federal, mas ainda não houve a liberação de recurso e a prefeitura tem mantido a estrutura com apoio do governo do estado e de instituições, além de recursos próprios.

“Nada é mais importante para nós do que amenizar o sofrimento dessas pessoas. E para conseguirmos manter, por tantos dias, toda a estrutura, precisamos de toda ajuda possível, além de muita disposição e planejamento, e isso não vai faltar. Tenho que agradecer todos os parceiros, em especial o governador Gladson Cameli, que sempre está nos apoiando. Sei que juntos vamos conseguir passar por mais essa grande alagação”, conclui Zequinha.