Prefeitura de Tarauacá consegue na Justiça nova suspensão de greve da Educação

A Juíza da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões, Maha Kouzi Manasfi & Manasfi, recebeu a denúncia do Ministério Público do Acre contra o presidiário e líder criminoso Igor Cavalcante de Souza, o “Positividade”, que passou da condição de acusado para réu e deverá enfrentar julgamento. Ele figura como mandante do assassinato do empresário Jorge de Souza Batista, o Jorge das Flores, morto em um assalto pelo também presidiário Juliano Salvador Leitão, na loja da vítima, situada no bairro do Bosque, em Rio Branco.

O réu terá 10 dias para responder pela acusação. Na mesma decisão, a magistrada determinou que o nome de ”Positividade” fosse incluído no mesmo processo, e os dois irão responder juntos à ação penal.

No dia 5 de fevereiro deste ano, Jorge das Flores, empresário conhecido em toda cidade, chegava em sua floricultura quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta. O garupa, identificado e preso como Juliano Salvador Leitão, sacou uma arma e anunciou o assalto. Em seguida, fez dois disparos contra o empresário, que foi baleado no tórax e morreu na emergência do pronto-socorro.

Policiais militares iniciaram as buscas na cidade e logo prenderam Juliano, que foi autuado em flagrante por crime de latrocínio e em momento algum, delatou seu acompanhante. Com as investigações, policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) chegaram ao mandante. “Positividade” foi preso 11 dias depois numa propriedade no interior do estado na fronteira com a Bolívia. Igor Cavalcante e Juliano Leitão irão responder por crimes de latrocínio e participação em associação criminosa.