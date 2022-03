Latam suspende rota de Brasília a Rio Branco após aumento dos combustíveis

O aumento no preço dos combustíveis fez com que a empresa aérea Latam suspendesse temporariamente 21 rotas nacionais a partir de abril, tendo em vista a volatilidade do petróleo, o que impacta no combustível de aviação. Entre as rotas suspensas, está a que faz Brasília – Rio Branco, capital do Acre.

Os voos que fazem Brasília-Rio Branco, que já estavam em operação, ficarão suspensos a partir de 01 de abril de 2022 até 30 de junho de 2022, conforme comunicado. Além de Brasília, outras rotas também suspenderam voos por demais cidades brasileiras, como saindo de São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Manaus e Belém.

Os passageiros impactados estão sendo informados pela companhia aérea e poderão remarcar o voo sem custo, receber o reembolso integral do valor pago ou optar por alguma rota alternativa com conexão.

A Azul e Gol também estão analisando e implementando ajustes nas suas malhas aéreas. Os voos diretos da Azul entre São Paulo e Fernando de Noronha, por exemplo, que eram diários, vão seguir com apenas duas frequências semanais.

A Latam enviou uma nota à imprensa esclarecendo que permanece atenta à vulnerabilidade externa em função da guerra na Ucrânia, que impacta diretamente no preço do petróleo e consequentemente, na alta do preço do querosene da aviação (QAV) e nos custos da empresa. “Diante da imprevisibilidade desta crise, a empresa precisou fazer algumas alterações em voos programados para os próximos meses e postergar o lançamento de novas rotas. Esse cenário também impacta em aumento de preços das passagens e serviços adicionais da ordem de 25% a 30%.”