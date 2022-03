Gladson quebra protocolo, aponta dedo a Bocalom e manda prefeito “tapar os buracos da cidade”

A cerimônia de entrega de títulos a famílias assentadas pelo Incra no estado do Acre teve uma verdadeira “torta de climão” durante a fala do governador Gladson Cameli (Progressistas). Tudo começou após o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ter sido recebido com vaias, supostamente por um grupo apoiador do governo do estado.

Enquanto Gladson deixava o púlpito, Gladson teria ouvido uma espécie de indireta do prefeito. “As pessoas que me vaiam são as mesmas que aplaudem o senhor?”, teria dito o prefeito, dando a entender que o grupo teria vaiado por ordem do governo.

Gladson não gostou nada da crítica e voltou ao microfone para responder publicamente a indireta do prefeito. “Não, prefeito, eu não tenho esse costume, eu vou para o voto. O senhor tem que parar de falar isso. O senhor tem que tapar os buracos dessa cidade”, alfinetou o governador.

Não satisfeito, o governador também chegou a apontar o dedo para o prefeito após o desabafo público. Bocalom teria lhe exigido respeito nesse momento.

Antes disso, Cameli argumentou que o importante da solenidade é que milhares de pessoas passaram a possuir seus títulos de terra. “O presidente está dando hoje cidadania para quem trabalha, o direito para quem quer produzir, um povo que quer apenas o direito de produzir.”

Gladson ainda pediu que o presidente tenha paciência na condução do governo Brasil afora. “Que o senhor possa engolir os sapos, que é com ações como essas que as respostas virão. Gratidão”, encerrou.

Veja o vídeo: