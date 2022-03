Forte esquema de segurança deixa aeroporto sem movimentação

Nem só de militância está se tratando a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Acre. Desde o início da manhã desta sexta-feira, 18, dezenas de vendedores ambulantes se dirigiram para o entorno do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, para tentar ganhar dinheiro com a venda de alimentos e bebidas durante a agenda presidencial.

Fabio Pereira é um dos autônomos que decidiu tentar uma renda extra com a presença do presidente na capital acreana. “Vim tentar aproveitar porque a situação está meio difícil de dinheiro”. Segundo ele, mesmo aos poucos, as vendas estão rendendo. “Está pingando devagar, mas está rendendo”.

Narcísio Silas é um dos presidentes de associações presentes no evento que irá conceder cerca de mil títulos definitivos a produtores rurais assentados em terras pelo Incra no estado. Representando uma comunidade do município de Bujari, alega que os moradores estão satisfeitos com a entrega. “Estamos na expectativa de receber o título, que assim temos o direito legal de saber que a terra é nossa. Com o título, passamos a ser proprietários”.