Convocação para prova objetiva do concurso do Corpo de Bombeiros é publicada no DOE

O delegado Saulo Machado, titular do município de Tarauacá, disse que já ouviu todos os parentes da menina Katukina, de 7 meses, que morreu depois de dar entrada no hospital Sansão Gomes, no último dia 10.

Segundo a polícia, a criança foi estuprada, o que foi confirmado por um exame de conjunção carnal feito pela equipe médica que atendeu o bebê.

O número de pessoas ouvidas não foi divulgado, mas entre elas estão a mãe da criança e parentes da menina, de ambos os sexos, que estiveram na mesma casa, na Terra Indígena, e em Tarauacá.

De acordo com o delegado, novos exames foram solicitados.

“Já ouvimos todos os familiares e estamos realizando outros exames complementares para estabelecer a situação da criança no momento da morte dela”, informou.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), disse por meio de nota que de acordo com a declaração de óbito, emitido por um médico legista de Cruzeiro do Sul que foi a Tarauacá o para atendimento específico do caso, a causa da morte foi broncopneumonia e insuficiência respiratória.

O diretor do Instituto Médico legal (IML) do Acre, Ítalo Vieira, explicou que o legista constatou óbito por broncopneumonia e insuficiência respiratória, o que não descarta a violência sexual. Ele reafirmou que só o resultado do exame cadavérico vai esclarecer em definitivo a situação do estupro.