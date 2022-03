Bocalom terá que se afastar do PP se quiser apoiar Petecão

O prefeito Tião Bocalom será convidado a se afastar da vice-presidência do PROGRESSISTAS e do próprio partido se quiser apoiar a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo. Foi o que disse uma fonte importante do PP, garantindo que Bocalom só tem mesmo o voto dele, que Petecão não tem influência nenhuma na sigla e que o governador Gladson Cameli tem maioria no diretório estadual.

Segundo a fonte, a senadora Mailza Gomes deverá mesmo concorrer a deputada federal abrindo espaços para que Gladson possa construir alianças com outros partidos na chapa majoritária. “Os únicos nomes para o Senado que interessam ao PP são os de Jéssica Sales (MDB) e Alan Rick (DEM)”, revelou. A fonte explicou que um dos assessores de Mailza, o “Arthur”, tem convencido ela a não recuar em favor do partido para fazer alianças, mas a questão está superada.

Quanto ao senador Petecão no PROGRESSISTA, explicou que ele é apenas “um grande amigo”, e sabe que todos são Gladson Cameli, inclusive, a senadora Mailza Gomes. Sobre Bocalom reafirmou que ele será convidado a se afastar como fez o governador Gladson por ocasião do apoio dado à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB). “Bom que fosse e não voltasse mais”, concluciu.