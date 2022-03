Ambulantes aproveitam vinda de Bolsonaro para ganhar dinheiro

O recurso extra de emenda encaminhado ao orçamento de 2019 do município de Xapuri, no valor de R$ 478 mil, foi liberado pela deputada federal Jéssica Sales junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no final do ano passado. Com isso, acaba de chegar ao município uma nova pá carregadeira mecânica.

Jéssica Sales, que se encontra em São Paulo para tratamento de saúde, recebeu a comunicação da chegada e uso do equipamento através de um vídeo enviado pelo prefeito Bira Vasconcelos (PT). “Venho agradecer a emenda para a compra de uma pá mecânica para Xapuri. O equipamento chegou e já está ajudando as comunidades nesse inverno com ramais ruim. Quero agradecer em nome dos xapurienses. Já estamos utilizando por conta da necessidade extrema que temos do equipamento”, disse o prefeito à parlamentar.

A pá mecânica é um equipamento útil e necessário para a recuperação e manutenção dos ramais do município, pois auxilia nos trabalhos de infraestrutura e na melhoria das estradas facilitando, dessa forma, o deslocamento das pessoas residentes na zona rural e o escoamento da produção agrícola. Sem contar que auxilia nas atividades da produção, tais como, perfuração de tanques e açudes.

“É um equipamento potente, essencial para o município, sobretudo no apoio aos pequenos agricultores e aos moradores de comunidades rurais. Cada equipamento entregue ou obra executada é o resultado do meu trabalho. Sou muito feliz no que faço! Não pude estar presente em Xapuri para a entrega oficial do equipamento à população, mas o que importa é que já está em funcionamento, beneficiando os produtores”, disse Jéssica Sales.

Bira agradece. Veja o vídeo: