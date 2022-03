Princípio de incêndio é registrado no restaurante Água na Boca e gera grande prejuízo

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas

No início da tarde desta quinta-feira, 17, um incêndio foi registrado na pizzaria Água na Boca, em Rio Branco.

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem do ac24horas, os funcionários tiveram que sair do estabelecimento às pressas para evitar uma tragédia.

A causa do incêndio ainda não foi identificada, porém, existe a suspeita de que as chamas tenham tido início na cozinha do restaurante. Estima-se que o proprietário do local tenha um grande prejuízo haja vista que, recentemente, uma grande reforma foi feita para o retorno das atividades.

No momento, duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o fogo no local.

Veja o vídeo: