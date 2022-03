Polícia Civil prende autores de tentativa de latrocínio no Bujari

A vereadora Lene Petecão (PSD), apresentou na manhã desta quinta-feira, 17, durante o grande expediente na sessão deliberativa da Câmara Municipal, um projeto de lei que institui no âmbito do Município de Rio Branco AC, o Programa de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia – PCPF.

Segundo a parlamentar, o programa visa oferecer serviços para o diagnóstico e tratamento da Fibromialgia, melhorando a qualidade de vida das pessoas com a doença, ampliar o acesso das pessoas com Fibromialgia, qualificando o atendimento no SUS, para esse grupo, desenvolver campanhas e publicidades com a finalidade de disseminar o programa e ampliar o acesso ao tratamento das pessoas com Fibromialgia.

Petecão contou que para o cumprimento das diretrizes do projeto, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, com preferência por aquelas sem fins lucrativos. “Essa é uma doença de sofrimento. Queremos oferecer serviços para melhorar a vida das pessoas com fibromialgia em Rio Branco”, comentou.

Caso venha a ser aprovado pelo parlamento e sancionado pelo prefeito Tião Bocalom, caberá ao poder público capacitar às equipes de saúde, os familiares e toda a rede de convivência da pessoa com fibromialgia, através de atividades de educação permanente.