Pacto de segundo turno está fechado

AS GRANDES decisões políticas do estado não acontecem na paróquia, mas em Brasília, sempre foi e continua sendo assim. Assessor próximo ao governador Gladson Cameli, e que lhe acompanha de perto, garantiu ao BLOG DO CRICA que foi fechada hoje, em Brasília, com a intermediação do senador Márcio Bittar junto à cúpula do União Brasil, a filiação do governador Gladson Cameli no partido.

Também foi acordado que a chapa majoritária deverá ser composta por Márcia Bittar ao Senado e pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) como vice. Chegou, segundo esta fonte, a ser discutido que Márcia poderia integrar a chapa como vice, mas acabou prevalecendo a sua candidatura ao Senado. Pelo o que se sabe ainda, a senadora Mailza Gomes (PP) ficou irredutível em retirar a sua candidatura.

O próximo movimento a ser feito é tentar derrubar em Brasília a sua candidatura; e o partido ficar sob o comando do grupo do governador Gladson Cameli. “O Márcio Bittar foi o grande bruxo desta articulação para a ida do governador Gladson para o União Brasil, todas as costuras foram feitas por ele”, revelou a fonte do BLOG DO CRICA.