Nicolau recebe PL de auxílio alimentação para servidores: “governo cumpriu palavra”

O deputado estadual e pré-candidato ao governo, Jenilson Leite (PSB), propõe em seu plano de governo um grande projeto de investimento em energia renovável voltado para as repartições públicas, produtores rurais e pessoas de baixa renda no Acre.

De acordo com dados levantados pelo parlamentar, o estado do Acre é o que menos investe em energia renovável, segundo um levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, contudo, com as constantes altas no preço do talão de energia, dezenas de acreanos estão apostando no uso de placas solares, onde o custo da instituição é alto, mas, o preço do uso da energia é mais barato.

Leite ressaltou que o município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, tem sido a região do estado onde essa fonte de energia tem tido um forte crescimento por parte da população que busca alternativa para driblar os altos valores cobrados pelo uso da energia elétrica. “Na região existem mais de cinco empresas que atuam nas vendas e instalações das placas. O que movimenta a geração de emprego e renda. Mas é preciso fazer mais, principalmente no Estado”, declarou.

Jenilson fez questão de lembrar que, recentemente, propôs um PL que institui o uso de energia solar em todos os imóveis e repartições públicas estaduais, porém, teve a propositura ignorada pelo atual governo. Agora, como pré-candidato a chefe do executivo, ele salienta que essa proposta será apenas um dos seus grandes projetos. “No caso de eleito, será efetivado o que estou propondo e ampliar essa ação aos nossos produtores rurais e a população de baixa renda. Com uma política de governo, com parceria com a bancada federal e o Ministério de Minas Energias. Vamos gerar economia, poluir menos e auxiliar as pessoas de menor poder aquisitivo”, comentou.

Panorama da energia solar fotovoltaica no Acre

Com apenas 2,3% da capacidade instalada no país, o Acre realiza uma contribuição muito baixa para o desempenho da fonte de energia alternativa. Isso significa que o desenvolvimento da operação de energia limpa e inesgotável no estado é cada vez mais inconsistente, prejudicando, principalmente, a economia de energia e os impactos ambientais na região.

Embora tenham sido implementados incentivos governamentais para ampliar a utilização da energia solar no Acre, o estado ainda enfrenta muitos desafios, que resultam em sua penúltima colocação no ranking nacional de potência instalada, destacada no levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deste ano.

Potencial de energia solar no Acre

No Acre, o potencial de energia solar é favorável, tendo em vista as boas condições de irradiação anual. O índice de irradiação solar no estado, apesar de possuir desvios em decorrência da umidade do ar, é considerado mais alto do que em diversos países da Europa, como a Alemanha, que já utiliza a energia luminosa como uma das principais fontes de energia alternativa.