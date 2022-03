Viaturas do Bombeiro estão rodando com documento vencido há 3 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), desembarca na capital acreana na sexta-feira, 18 – sem horário definido – para participar de duas agendas: entrega de títulos e encontro com líderes evangélicos em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo organizador e presidente da Convenção Estadual da Igreja Assembleia de Deus (Ceimadac), Pedro Abreu de Lima.

O pastor contou que após a chegada do chefe do Planalto da Alvorada, deverá ocorrer uma carreata com militantes autoridades e líderes religiosos do Aeroporto Internacional de Rio Branco em direção a solenidade de entrega de títulos das famílias assentadas nos projetos de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária no Acre (INCRA/AC). O programa deve contemplar, aproximadamente, mil famílias com títulos definitivos da propriedade rural, que garante ao assentado acesso às linhas de financiamento dos bancos públicos e ao programa da agricultura familiar.

Agendas evangélicas

Abreu destacou que as agendas com a classe evangélica, denominada de ‘Encontro Cristão de Fé e Cidadania’, já estão programadas. Segundo ele, às 16h o presidente da República participa de um encontro profético com mais de 30 presidentes de igrejas de denominados ministérios acreanos na TV Amazônia, afiliada da RedeTV no estado.

Já às 19h, Bolsonaro deverá estar presente em um novo encontro com líderes da igreja evangélica de todas as regiões do Acre no espaço Maison Borges, localizado no Distrito Industrial, com a presença confirmada dos deputados federais Silas Câmara (Republicanos-AM), Sóstenes Cavalcante (União Brasil-RJ) e Cezinha de Madureira (PSD-SP), da bancada evangélica de Brasília, bem como, possivelmente, do senador da República, Márcio Bittar, do deputado federal Alan Rick, ambos do União Brasil e o governador Gladson Cameli, do Progressistas.

O grande ato cristão da Maison Borges vai contar com dois shows gospel e ministração de palestras. “Todos os municípios estarão presentes em um evento para mais de mil pessoas. Vamos ter show gospel com dois cantores, os pastores Marcelo Santos e Marcos Antônio, do Rio de Janeiro e Recife, respectivamente. É uma forma de nos confraternizarmos com o presidente em um projeto sobre cidadania”, comunicou Abreu.