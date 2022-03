Projeto da Mailza que regulamenta profissão de doulas é aprovado

Em janeiro de 2022, o volume de serviços no Acre cresceu 1,7% no Acre em janeiro deste ano em comparação a dezembro de 2021. O resultado coloca o Estado entre os 10 com melhor resultado no período. Goiás lidera, com crescimento de 4,5% e o Distrito Federal é o último (-9,1%).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. No Brasil, o volume de serviços variou -0,1% frente a dezembro, na série com ajuste sazonal, após acumular um ganho de 4,7% nos dois últimos meses do ano passado. Com isso, o setor de serviços se encontra 7,0% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e permanece no maior patamar desde agosto de 2015.

Na comparação entre janeiro de 2022 e janeiro de 2021, o Acre também obteve resultado positivo, registrando crescimento de 10%.

Regionalmente, 12 dos 26 Estados e o Distrito Federal tiveram retração no volume de serviços em janeiro de 2022, na comparação com o mês imediatamente anterior, acompanhando o decréscimo (-0,1%) observado no Brasil.

Entre os locais com taxas negativas, o impacto mais importante veio do Distrito Federal (-9,1%), seguido por Rio de Janeiro (-1,2%) e Minas Gerais (-1,9%). Em contrapartida, São Paulo (0,6%) e Goiás (4,5%) registraram os principais avanços.

Na comparação com janeiro de 2021, o avanço do volume de serviços no Brasil (9,5%) foi acompanhado por 25 das 27 unidades da federação. A principal contribuição positiva ficou com São Paulo (12,2%), seguido por Mato Grosso (45,8%), Rio Grande do Sul (11,3%), Bahia (13,6%) e Minas Gerais (4,7%). Em sentido oposto, Distrito Federal (-1,8%) e Tocantins (-2,2%) assinalaram os únicos resultados negativos do período.