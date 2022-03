Polícia Civil prende dois homens acusados de homicídio em Rio Branco

Um homem de 22 anos foi preso nessa terça-feira, 15, enquanto tentava levar para território boliviano um carro modelo Saveiro que havia sido roubado durante um assalto com reféns numa residência localizada no Conjunto Rosa Linda, em Rio Branco. No momento da prisão, a família ainda permanecia nas mãos do restante do bando criminoso.

Uma operação conjunta entre integrantes do 5º Batalhão da Polícia Militar, PCcães/BOPE e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu deter o assaltante. Enquanto isso, policiais militares da capital foram avisados da ocorrência e libertaram as pessoas que estavam reféns de outros dois assaltantes que fugiram. O assaltante que levava o carro foi levado à Delegacia de Brasiléia, região de fronteira.

Segundo a polícia, três homens armados invadiram uma residência no Rosa Linda, na BR-364, sentido Rondônia, onde fizeram todos de refém. Um dos bandidos pegou o veículo da família e se deslocava para a fronteira com a Bolívia com o intuito de negociá-lo com narcotraficantes. Os demais ficaram com a família, que seria liberada tão logo o carro cruzasse a fronteira.

Ocorre que durante um interrogatório, o criminoso que levava o carro acabou confessando que o Saveiro de cor branca havia sido roubado em um assalto em Rio Branco, e que a família continuava sendo feita refém por seus cúmplices.

Os policiais federais mantiveram contato com a Polícia Militar da cidade, que por sua vez acionou a CPcães do BOPE em Rio Branco, que fechou o cerco no local indicado colocando em liberdade as pessoas mantidas reféns por dois assaltantes que fugiram. O homem preso está numa das celas da Delegacia Geral de Polícia de Brasileia e deverá ser transferido para a capital e indiciado por roubo qualificado.