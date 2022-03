Militantes prometem manifestação contra Bolsonaro após alta da gasolina e alimentos

Ao menos 64% da população rio-branquense endividada tem dificuldade em manter as obrigações com dívidas. Os dados são de pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco nos dias 10 e 11 de março junto a 400 pessoas. Ainda segundo o levantamento, 69% dos entrevistados economicamente ocupados da capital acreana têm renda inferior à necessária para pagamento das dívidas mensais.

O estudo avalia que 74% dos consultados têm idade entre 16 e 50 anos e, 26%, acima de 50 anos. Além disso, da população pesquisada, 44 % admite sobreviver com renda equivalente a 01 salário mínimo/mês. Quando acrescentada outra parcela de 26%, que sobrevive com menos de 01 salário, se faz admitir que aproximadamente 80% da população de Rio Branco ganha até 01 salário mínimo/mês. A pesquisa computa ainda 5% de renda mensal acima de 05 salários.

O levantamento também verifica a escolaridade da população, e aproximadamente 62,0% dos rio-branquenses detém ensino completo a nível fundamental (12,8%), médio (36,5%), superior (11.3%) e pós-graduação (1,3%). Outra parcela, de 38%, detém ensino incompleto a nível fundamental (21,3%), médio (11,5%) e superior (5,5%).

Conforme a pesquisa, 32,3% da população de Rio Branco está empregada, enquanto outra parcela, de 32,0%, está na situação de desemprego. Com relação à parcela remanescente, 31,3% se apresenta como “autônomo”, 2,5% como “empresários” e 2,9% como “prestadores de serviços”.

População com renda superior às dívidas exigidas/mês

A pesquisa aponta que 69% da população economicamente ocupada de Rio Branco têm renda inferior à necessária para pagamentos das dívidas mensais. No entanto, esta renda inferior representa crescimento de 2,7% entre março de 2021, quando esta relação era de 67,2%, e março de 2022 (69,0%). Em contrapartida, a população com renda suficiente para as respectivas dívidas mensais diminuiu em 4,1%, no mesmo período (março/2021 era 31,8% e março/2022, 30,5%).

Ainda de acordo com a pesquisa, 66,3% da população de Rio Branco/AC está endividada, ou seja, tem dívidas a pagar nos próximos 06 meses. Nos últimos 12 meses, a pesquisa observa melhora significativa quanto à população na condição de endividada, considerando que em março de 2021, essa população representava 71,6%.

Vínculos empregatícios

Além disso, em março de 2021, 35,1% da população de Rio Branco (com potencial de trabalho) tinha vínculos empregatícios. Em março de 2022, somente 32,3% afirmam sobre condição de emprego; desta forma, observa-se uma variação negativa de aproximadamente 8%.

Confirmando o déficit do emprego entre março de 2021 e março de 2022, a quantidade de desempregados no mesmo período aumentou de 29,9% para 32,0%, demonstrando incremento de 7,02%.

A situação de empregador (empresário) não registra proporção relativa a março de 2021, e os prestadores de serviços aparecem com déficit de aproximadamente 46% (caiu de 3,7% para 2,0% com base nos dados analisados).

Com informações da Fecomércio do Acre.