Gestor culpa burocracia por atraso na liberação do Arena da Floresta

Harife Biancardine Viana, de 21 anos, se classificou em 2º lugar nas chamadas do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para cotas públicas do curso de Medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac). O jovem tem visão monocular e se inscreveu pelo sistema de cotas para portadores de necessidades especiais e conquistou vaga no curso na sétima chamada, feita por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nascido e criado em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, interior do estado, Harife é filho da dona de casa Mira Bela e do mecânico Cláudio Leal e estudou em escola pública. Em entrevista à Agência de Notícias do Acre, contou que estudou com os livros que ainda tinha do ensino médio, pois não podia gastar com preparatórios. “Fiz 940 pontos na redação, saí de lá confiante de que tinha feito uma boa prova e hoje comemoro minha convocação para o curso de medicina”.

O jovem relata que ele e os irmãos tiveram uma infância difícil. Enquanto o pai saía para trabalhar, a mãe cuidava dos filhos. Ambos estudaram até a 5ª série. “Às vezes faltava o que pôr à mesa dentro de casa, mas nossos filhos nunca deixaram de frequentar a escola. Sempre peguei muito no pé. Só brincavam depois de estudar e fazer as tarefas de aula”, conta Mira Bela.

Harife chegou a reprovar de ano no ensino fundamental, mas a partir daí, decidiu se dedicar mais aos estudos e descobriu que queria ser médico na adolescência. “Meu filho quer se formar em Medicina e ajudar as pessoas da cidade onde se criou. Quer ser um clínico geral e atuar no Hospital Ana Nery aqui de Vila Campinas. Sua vida foi exclusivamente dedicada aos estudos e tá aí a prova de que todo o esforço valeu a pena. Como bom filho que é, com certeza também será um bom médico”, comentou o pai.

Com informações da Agência de Notícias do Acre