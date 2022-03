Como ganhar dinheiro assistindo a partidas de handebol

Investigadores da Delegacia Geral de Polícia de Brasiléia, a 232 quilômetros da capital acreana, acabaram com a reunião de uma facção criminosa que estava sendo realizada na periferia da cidade, e prenderam cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher envolvidos em diversos crimes ocorridos na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Com as prisões, os policiais evitaram mais um banho de sangue, já que depois da reunião os faccionados iriam executar membros de um grupo rival que seriam os responsáveis pela morte de Antônio José de Souza Paiva, assassinado com vários tiros na noite de segunda-feira (14) no bairro Nazaré, e a tentativa contra um adolescente no sábado (12) numa praça do centro.

Com um revólver foi apreendido, o grupo foi autuado por porte ilegal de arma e participação em organização criminosa. Na manhã desta quinta-feira, 17, todos foram encaminhados à audiência de custódia.

Por volta de 21h de segunda-feira (14), três homens armados foram até à casa de Antônio José de Souza Paiva, que teria envolvimento com o crime organizado, e o chamaram para pedir o número de um aplicativo de táxi. Ao sair do imóvel, o homem foi executado com vários tiros, três deles no tórax e morreu no local da ocorrência. Dois dias antes, um rapaz de 15 anos foi baleado cinco vezes numa praça da cidade.

Desde então, policiais da Delegacia de Brasiléia iniciaram as investigações e buscas na tentativa de chegar aos autores dos delitos, e assim evitar um confronto entre os grupos de criminosos rivais. Na quarta-feira, 16, uma informação anônima dava conta que várias pessoas de uma certa facção estariam reunidas numa residência na periferia da cidade.

Fortemente armados, os policiais civis fecharam o cerco no imóvel onde prenderam quatro homens e uma mulher, sendo que outras conseguiram fugir. Um dos presos confessou que durante a reunião ficou decidido que faccionados previamente escolhidos iriam sair do local direito para o certo bairro de Brasiléia com o objetivo de executar membros de uma facção rival, responsável pela execução e a tentativa de homicídio registradas no final de semana. Todos foram apresentados na Delegacia de Polícia e autuados na forma da lei.