Assaltante se entrega após negociação com a PM em assalto com refém na Capital

Durou mais de uma hora a negociação de militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) com um homem de 22 anos que fazia uma família refém no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O criminoso acabou se entregando pacificamente após ameaças com uma arma de fogo contra três vítimas.

Era início da noite dessa terça-feira, 15, quando integrantes do BOPE foram alertados por um vizinho sobre uma ocorrência de assalto em andamento na parte alta da capital. No local, se depararam com uma situação perigosa, já que o assaltante encurralado e armado com escopeta calibre 20, mantinha três pessoas reféns, ameaçando matá-las em caso de intervenção da polícia.

Os policiais negociaram por mais de uma hora com o assaltante. Depois de jogar a arma e liberar os reféns, o acusado saiu da residência de mãos para cima, sendo algemado e conduzido para a Delegacia de Flagrante. Todos os reféns saíram ilesos.

Com o assaltante, os policiais apreenderam uma escopeta e ainda foi autuado por assalto com cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo adulterada.