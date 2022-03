Sindicatos da Saúde seguirão com movimento grevista na Aleac nesta terça-feira

O Dia Internacional do Consumidor é comemorado nesta terça-feira, dia 15 de março. Para celebrar a data, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/Ac) realiza até o próximo dia 18 uma vasta programação, entre elas, a publicação do relatório de reclamações fundamentadas, com ranking das empresas mais reclamadas no site da instituição no estado.

A data celebra a importância dos direitos do consumidor e tem sido utilizada como referência para promoção e defesa desses direitos em todo o mundo. Em Rio Branco, o Procon realizou a abertura da Semana do Consumidor nessa segunda-feira, 14, com a entrega de equipamentos de informática, aparelhos de ar-condicionado, coletes de fiscalização, camisetas do programa Rota da Qualidade, exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e crachás de identificação para os servidores do instituto.

Nesta terça-feira, Dia Internacional do Consumidor, será realizado o evento de premiação do Programa Rota Qualidade, com a entrega dos troféus e certificados aos fornecedores. Na ocasião será feito o lançamento da revista anual do Procon no Acre.

A programação terá palestras educativas para os fornecedores e consumidores. Nesta quarta, 16, a partir das 9h, acontece o Workshop de Direitos do Consumidor, no auditório da Ordem dos Advogados (OAB/Acre) e na quinta-feira, 17, a partir das 8h, na sala Premium Cine Araújo, localizada no Via Verde Shopping, ocorre o Workshop de Boas Práticas dos Fornecedores, em parceria com a OAB/AC.

Na sexta-feira, o encerramento se dará com a reunião do Conselho Estadual do Consumidor e também com a divulgação à imprensa do ranking das empresas mais reclamadas.

Com informações da Agência de Notícias do Acre