Rio Branco terá 18º Encontro Anual do Esporte Acre-Rondônia no próximo mês

Militantes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) comemoraram no início da noite desta segunda-feira, 14, com rojões de fogos de artifício, a saída oficial da deputada federal Mara Rocha da sigla tucana. Na página oficial do PSDB, em homenagem ao desfecho, a direção da sigla postou a música da cantora sertaneja, Roberta Miranda, ‘Vai com Deus’.

O presidente da juventude do PSDB, Gleidel Machado, disse que os militantes, há tempo, aguardavam ansiosos pela saída da parlamentar do ninho tucano.“Há muito tempo aguardamos ansiosos a oficialização desse pedido para que fique ainda mais evidente que Mara Rocha e seus posicionamentos não representam os ideais do nosso partido”, disse o representante da juventude.

O presidente estadual do partido, Manoel Pedro, o Correinha, confirmou que a entrega do pedido de desfiliação ocorreu ainda na segunda. Segundo ele, Mara apenas usou o mandato para benefício próprio e agiu de maneira ingrata com os integrantes da sigla. “Foi protocolado o pedido pela secretaria de pedido de desfiliação do partido. Ela só buscou o mandato, ela nunca ajudou o partido, sempre arrogante, tinha o partido como propriedade. Ela nunca ajudou quem ajudou ela buscando lideranças, convencendo pessoas. É uma jovem velha, não honrou com o mandato e foi ingrata com os militantes, aliados e presidente do PSDB. O gesto que ela podia fazer era esse, sair do partido. Siga o caminho e vá com Deus”, declarou.

Correinha disse ainda que com a saída da parlamentar do ninho tucano, o PSDB vai buscar fazer o dever de casa em busca de montar uma chapa competitiva no pleito eleitoral deste ano. “Ela deixou o partido espatifado. Agora é tentar fazer o dever de casa, tentar montar uma chapa de federal e estadual para ajudar o partido nas eleições”, concluiu.

Veja o vídeo: