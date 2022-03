Novos defensores públicos serão empossados para reforçar serviços no interior do Acre

Novas defensoras e defensores públicos, aprovados no V Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado do Acre, serão empossados nesta terça-feira, 15. A solenidade será realizada de forma híbrida, presencial no auditório da Uninorte e com transmissão pelo canal da Defensoria no Youtube, a partir das 17h30.

Com a chegada dos novos membros, a Defensoria Pública pretende reforçar o atendimento também no interior do estado. “Este é um marco na história da DPE [Defensoria Pública do Estado] e representa uma conquista para todo o povo acreano. Todos estamos felizes e entusiasmados para levar atendimento à população, principalmente nos municípios do interior do estado, que serão beneficiados com os serviços da instituição”, aponta a defensora-geral, Simone Santiago.

Nesta quinta-feira, os empossados passarão por um curso de formação para que conheçam mais minuciosamente a instituição. Também será apresentado o funcionamento da administração superior, coordenadorias, núcleos, subnúcleos, associação de defensoras e defensores e unidades defensorias.

Fonte: Agência de Notícias do Acre