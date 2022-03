Militares suspendem manifestação e bairros de Rio Branco voltam a ter policiamento

Cerca de 200 militares, dos três batalhões espalhados em Rio Branco, decidiram, em consenso, encerrar a paralisação das atividades em protesto contra o governo cobrando a realização de um curso específico para conduzir veículos de emergência.

Com a suspensão da manifestação, o policiamento ostensivo nos bairros volta a normalidade nas três regionais. A manifestação realizada durante a última segunda-feira, 14, ocorreu para cobrar do governo as promessas não cumpridas de titulação e reajuste salarial que contemple a categoria da ativa e inativos.

De acordo com o Jean Messias, vice-presidente da associação dos Praças, a paralisação dos militares cessou. “O governo abriu portas para negociar o reajuste, titulação e o auxílio alimentação aos inativos. O auxílio dado não contempla eles”, comentou.

Por fim, Messias contou ainda que está prevista uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), junto com membros do governo para deliberar as pautas da categoria.