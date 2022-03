Gladson Cameli garante permanência no PP e Mailza deve desistir de candidatura ao Senado

O Sindicato dos Policiais Penais (Sindapen/AC) e a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário (Asspen/AC) convocaram operação-padrão em todas as unidades penitenciárias do estado após manifestação realizada na manhã desta terça-feira (15) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, os presidentes das duas entidades pedem o apoio de todos os profissionais da área “de Brasiléia a Cruzeiro do Sul” para aderir à operação-padrão, a exemplo do que aconteceu em novembro e dezembro de 2021, e para que não cumpram o banco de horas.

“Estamos unidos em prol dos nossos benefícios e das nossas lutas. Nesse momento, estamos convocando todo policial penal do Acre a iniciar a operação-padrão, que nada mais é que garantir a legalidade e a segurança para os nossos trabalhadores”, disse o presidente do Sindapen/AC, Joelison Ramos.

Os grevistas também convocaram os policiais penais a não fazer o banco de horas (BH) até última ordem. Eden Azevedo, presidente da Asspen/AC, disse ao ac24horas que a categoria ficou indignada pelo reajuste anunciado pelo governo, de 5,42%, e que a ordem é aderir à operação-padrão ao “zero BH”.

“A categoria nos convocou e agora nós estamos aqui representando. Estamos indignados com o aumento que foi dado, pois esperávamos algo mais do que essa proposta, além da aprovação do nosso PCCR. Agora, estamos indo nas unidades convocar a todos para aderir ao movimento”, disse.

No fim de novembro e começo de dezembro do ano passado, os policiais penais do Acre deflagraram a operação-padrão com o não cumprimento do banco de horas nas unidades prisionais do estado depois que o governo não atendeu às reivindicações feitas pela categoria. Na ocasião, o movimento foi encerrado sem avanços.7