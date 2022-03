Duarte apresenta projeto de lei que garante seguro-garantia em obras públicas no Acre

Na manhã desta terça-feira, 15, com apitos na mão, os sindicatos da saúde, educação e segurança, em conjunto, resolveram protestar em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) contra o reajuste salarial dado pelo governador Gladson Cameli, do Progressistas, na última sexta-feira, 11.

De acordo com o presidente do sindicato dos trabalhadores em saúde do Estado, vereador Adailton Cruz, a manifestação continua enquanto o governo não cumprir o prometido com a categoria. “Que o governo cumpra o reajuste salarial de 14% e não de 5%. Além disso, que ele mande o auxílio saúde. Também tem que chegar o projeto de reposição salarial”, comentou.

Já as Polícias Civil e Militar reivindicam do governo do Estado uma reposição salarial mais elevada do que a anunciada pela gestão. Além disso, os militares buscam que o governo inclua os inativos na etapa alimentação de R$ 500 reais.

Já os servidores da educação buscam que o governo possa cumprir o teto nacional dado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) de 33,24%.