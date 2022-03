Drag Queen fala de preconceito a homofobia e crítica Márcia Bittar: “o close tá errado”

A AFIRMAÇÃO acima foi feita ontem ao BLOG DO CRICA, pela secretária de Educação, Socorro Neri, em relação aos grevistas, que não aceitaram as propostas salariais apresentadas pelo estado. Neri foi enfática na defesa da proposta feita pelo governo aos professores: “A proposta chega ao limite do suportável pelos recursos destinados à educação. Atender o céu, como querem os sindicalistas, representaria utilizar mais de 100% dos recursos da educação só com folha de pessoal”, afirmou Neri.

A secretária acrescentou que, a proposta que eles (sindicalistas) apresentaram, totalizaria uma despesa maior que todo o orçamento da educação para esse ano. “Jamais serei irresponsável”, enfatizou.

Socorro acusa os sindicalistas e agregados (sic) de criarem uma ilusão para os servidores. E, para contrapor os sindicalistas, disse ao BLOG que: “os servidores da educação estão tendo ajuste na tabela, coisa que nenhuma outra categoria terá, e além que serão beneficiados com o reajuste de 5,42% e receberão ainda o Auxílio Alimentação de R$ 420,00 retroativo a janeiro (cfe acordo judicial do ano passado). “Todas essas medidas totalizarão R$ 974.332,21 de um orçamento previsto para esse ano de R$ 1.270.981.947,07”, pontuou Socorro Neri ao BLOG.

PROTESTOS PIPOCANDO

ONTEM, foi um pipocar de protestos dos servidores da Educação, Saúde, Gestores e da tropa da PM, pela cidade, cobrando melhorias salariais do governo. Desde que assumiu, esse é o momento mais delicado do governo do Gladson. E, com um orçamento que o deixa engessado.

NÃO PODEM SER MINIMIZADOS

ESSES PROTESTOS não podem ser minimizados por quem se encontra no poder, porque são categorias que representam uma fatia muito numerosa do eleitorado.

DECIDIR OU DERROTAR

ESSAS categorias que protestam tanto podem ser o passaporte para a eleição de um candidato ao governo, como passaporte para uma derrota. São poderosas.

PEIXE COM ESCAMAS

ONTEM, aliados do governador Gladson Cameli davam como certo que, ele teria convencido a senadora Mailza Gomes (PP) a ser candidata a deputada federal. Tentei checar várias vezes a notícia com a senadora, assessores, sem sucesso. Por isso, dou a versão com ressalva, vendendo o peixe com escamas. O espaço fica aberto para confirmar ou negar.

FICARIA MAL NA FITA

SÓ que se a senadora Mailza Gomes (PP) recuar agora depois de tantas declarações que não recuaria, não ficaria bem para a sua imagem política. Mas, cada um traça o seu rumo. E, na política não existe o imutável.

FESTA NO GLORIOSO

HOJE, a festa é no Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães, o MDB; com a filiação da deputada federal Mara Rocha e do vice-governador Major Rocha. O deputado federal Flaviano Melo (MDB) é só entusiasmo com as filiações.

AGIU CORRETO

COMO vai apoiar a reeleição do governador Gladson, o dirigente do MDB, Pádua Bruzugu, agiu certo ao pedir o afastamento do MDB, enquanto perdurar a campanha.

SERIA CONVIDADO A SE AFASTAR

O BLOG tem a informação segura que se não agisse dessa forma, o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, pediria o seu afastamento do MDB. Em tempo de eleição, jogo bruto.

DEFENDEU A FAMÍLIA, DISSE BITTAR

O SENADOR Márcio Bittar (UNIÃO BRASIL) defendeu ontem a candidata ao Senado, Márcia Bittar, alvo de inúmeros ataques de políticos e sindicalistas, justificando que ela apenas é contra a adoção da política de identidade de gênero nas escolas, e defensora de que cabe à família ensinar aos filhos o que eles podem fazer.

AMEIXA DO PUDIM

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) continua sendo a ameixa do pudim de duas chapas para o governo, para integrar como candidato a vice: a do MDB e a do PSD.

CANDIDATURA MANTIDA

POR ENQUANTO, está mantida a sua candidatura ao governo pelo PSB. A expectativa é a tendência do seu nome crescer durante a campanha para o governo.

NEM AS MAIS OTIMISTAS

ENTRE as cabeças lúcidas mais próximas do governador Gladson, nem as mais otimistas acreditam que a eleição para o governo pode ser decidida no primeiro turno.

DECLARAÇÃO ESPERADA

NADA é mais esperado no PP do que a declaração do governador Gladson, após seu retornou à capital, sobre se ficará ou continuará no partido. E, se a senadora Mailza Gomes (PP) será ou não candidata ao Senado.

VEM COM A POSIÇÃO

O PRESIDENTE do PODEMOS, o ex-deputado Ney Amorim, embarcou ontem para Brasília, onde vai definir junto à direção nacional do partido a sua candidatura ao governo.

FALTAM OS RESULTADOS

FOI POSITIVO o enfrentamento do prefeito Tião Bocalom com os empresários do setor de transporte público, na busca de melhorar o atendimento à população, só que que isso não foi conseguido até aqui, e a prestação continua deficiente e longe do que se pode almejar.

NÃO PERDEU NADA

COM A SAÍDA da deputada federal Mara Rocha do PSDB, para se filiar ao MDB, a sigla não perdeu nada, politicamente, porque ela já não tinha vida orgânica no ninho tucano.

APOIAR O DÓRIA

O Gladson não se filia ao PSDB, se não quiser. O presidente tucano Correinha colocou o partido ao seu dispor, para entrar como general. Só tem uma coisa, se entrar no PSDB terá que abandonar o Bolsonaro e apoiar o Dória.

FRASE MARCANTE

“O sofrimento é o fio com o qual se tece o tecido da alegria.” Henri-Marie de Lubac.