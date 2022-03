Professores protestam na Secretária de Educação e em frente à prefeitura de Rio Branco

As fortes chuvas neste final de semana acabaram ocasionando o transbordamento do Igarapé Judia em Rio Branco e com isso as principais ruas do bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito, alagaram na noite deste domingo, 13.

De acordo com o soldado metalúrgico Anderson Ricardo, 28 anos, as águas já cobrem os pés dos moradores da localidade. “Isso é porque é na rua principal do ônibus”, comentou em um vídeo enviado à reportagem do ac24horas.

Segundo dados da Defesa Civil da capital, somente nas últimas 24 horas já choveu mais de 49 mm de água.

Veja o vídeo: