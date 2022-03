Governo e Prefeitura de Mâncio Lima vão executar ações de controle dos crimes ambientais

A secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI – e a secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Mâncio Lima reuniram nesta segunda-feira, 14, técnicos e gestores de diversos órgãos, no auditório do Colégio Pe. Edson de Oliveira Dantas, para elaboração de planejamento estratégico para prevenção e controle do desmatamento, queimadas e incêndios florestais no município.

O encontro contou com a participação de gestores e técnicos do IMAC, SEMAPI, DEPASA, SEPA, SEMATUR. Na pauta, avanços, números e as ações no plano estadual elaborado em 2018 com vigência até 2030, identificando as necessidades de cada município.

O objetivo do evento é garantir reduções efetivas e duradouras nas taxas de desmatamento e a consolidação de alternativas ao uso do fogo e indicar ações de prevenção, controle e combate aos desmatamentos e incêndios florestais, de forma a consolidar uma estratégia regional, estadual e municipal integradas que possibilite a redução do desmatamento e das queimadas.

Ao final da oficina será feito um diagnóstico do município identificando as causas indutoras do desmatamento e dos incêndios florestais, estabelecendo o nível de criticidade e indicando as áreas prioritárias para implementação de ações de prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais.

Será estabelecida uma estratégia de gestão territorial integrada para a redução do desmatamento e queimadas no município (parcerias) e indicar e fortalecer políticas públicas municipais de controle e combate do desmatamento e queimadas.

Cenário

Entre os estados que compõem a região Norte, o Pará apresentou o maior percentual de focos de queimadas com 35,8 %, seguido do Mato Grosso com 20,7 % e do Amazonas (17,3 %). O estado do Acre apresentou 9.053 focos, no período, representando 9,7 % dos focos de queimadas acumulados na Amazônia Legal.

Os municípios acreanos com maior número acumulado de focos no período de janeiro a outubro de 2020 foram: Feijó (1.552 F), Sena Madureira (1.086 F), Tarauacá (1014 F), Xapuri (735 F) e Rio Branco (714 F).