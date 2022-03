Calixto rebate Flaviano sobre MDB esquecido: “um saco sem fundo”

O crime de homicídio foi registrado no início da noite de sábado (12) no Ramal João Paulino, no Projeto de Assentamento Moreno Maia, tendo como vítima o marceneiro Arinaldo Rego de Andrade, de 29 anos, que foi executado com dois tiros na frente de sua casa. A mãe do trabalhador ouviu os tiros, no entanto, somente na manhã de domingo o encontrou morto ao lado de sua motocicleta.

Devido ao péssimo estado das estradas e ramais de acesso ao local do crime, somente na madrugada desta segunda-feira (14), mais de 30 horas após o crime, o cadáver chegou ao IML. As dificuldades de acesso e as chuvas constantes também atrapalharam o trabalho de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com Elba Rêgo, irmã de Arinaldo, ele era um homem trabalhador e não tinha nenhuma ligação com facções ou algo parecido. Ele morava com a mãe numa propriedade rural de onde saiu para trabalhar.

Por volta de 19h, a mãe do rapaz disse que ouviu dois disparos de arma de fogo e passou a ficar preocupada. Por diversas vezes ligou para o filho e não obteve resposta. Por volta de 6h de domingo, ao sair de casa, encontrou Arinaldo morto ao lado de sua motocicleta, com dois tiros no tórax.

A partir desse momento, começou o drama de peritos do Instituto Médico Legal para chegar ao local do assassinato e resgatar o cadáver. Os dois acessos, pela Transacreana ou pelo Projeto Benfica, tendo que cruzar o Rio Acre, estão em condições precárias e várias tentativas foram feitas sem sucesso. Somente com o uso de quadriciclo e até de carroças, eles conseguiram fazer o resgate e chegaram hoje de madrugada com o corpo de Arinaldo Rêgo.

O delegado Ricardo Casas, plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que devido às chuvas e, principalmente, às péssimas condições dos ramais de acesso ao local do assassinato, investigadores se deslocaram para a região na tentativa de fazer um levantamento da real situação e tentar obter informações na tentativa de elucidar o caso.