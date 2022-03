Entrada dos irmãos Rocha no MDB cria tensão em círculo “quase” familiar de Flaviano

Os efeitos colaterais do anúncio da filiação dos irmãos Mara Rocha (deputada federal) e Major Rocha (vice-governador) no MDB do deputado Flaviano Melo não devem ficar na possibilidade de exoneração de cargos indicados na estrutura de governo de Gladson Cameli. O MDB abriu as portas da sigla para que Mara seja pré-candidata ao governo e que Rocha possa ser pré-candidato a deputado federal. Os irmão sãos desafetos declarados do governador Gladson Cameli, candidato à reeleição.

Informes apurados pelo ac24horas apontam que a decisão de Flaviano causou transtornos no círculo pessoal, quase familiar dele. Isso porque o advogado Erick Venâncio, um dos filhos de um dos militantes históricos do partido, Armando Dantas, falecido em 2015, não teria gostado do ingresso da família Rocha no glorioso.

Apesar de não ser filiado ao partido, Venâncio é considerado como um filho para Flaviano e conhecido por ter grande influência entre os caciques emedebistas. Não se sabe ainda se a contrariedade quanto aos novos filiados foi tratada entre “pai e filho”, mas nos bastidores o clima é tenso devido o vice-governador ter embarcado e patrocinado as denúncias da suposta “Máfia dos Precatórios”, no qual Erick era investigado. Meses depois a justiça do Acre anulou o inquérito policial por ter sido produzido longe dos olhos do judiciário e do Ministério Público.

Outro ponto de contrariedade para entrada de Rocha no MDB teria sido o fato do vice-governador ter ido para a porta da OAB/AC fazer campanha nas eleições da Ordem, mesmo sem ser advogado, para Rodrigo Aiache, genro do ex-senador Jorge Viana, que acabou sendo eleito presidente, tendo como principal “arma” as denúncias da suposta “Máfia dos Precatórios”, que meses depois foram anuladas pelo judiciário.

A reportagem apurou ainda que a revolta de Flaviano para desembarcar do governo de Cameli teria sido pela palavra não cumprida do chefe do executivo. O governador teria prometido a Flaviano que o engenheiro Leonardo Melo, filho do emedebista, seria nomeado secretário de turismo e empreendedorismo no lugar da jornalista Eliane Sinhasique. Passados alguns dias da promessa empenhada, o filho de Flaviano pediu demissão de seu trabalho no Rio de Janeiro e desembarcou no Acre na expectativa de ver seu nome no Diário Oficial, o que não ocorreu. Gladson nomeou Jhon Douglas da Costa Silva, então chefe de gabinete da senadora Mailza Gomes. Esse teria sido o estopim para o rompimento entre Flaviano e Cameli.

O ac24horas tentou contato com Erick com objetivo de confirmar as informações de bastidores. Ao tomar conhecimento do que se tratava, afirmou que não iria se manifestar. Flaviano também foi procurado, mas mais uma vez adotou o silêncio como resposta.