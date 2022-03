Em um ano, construir no Acre ficou 15% mais caro

Os recursos destinados à melhoria da BR-364 no Acre caíram 34% entre 2021 e 2022, saindo de R$120 milhões para R$ 80 milhões, segundo apurou o ac24horas. O escritório local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não nega nem confirma esses valores e informa que atua com cerca de R$ 30 milhões para tapa-buracos, dinheiro que mantém as frentes de trabalho até junho ou julho.

No entanto, o valor em carteira contratual, recurso apenas nominais não liberados, é de R$1 bilhão para as rodovias federais do Acre em 2022. Os valores passíveis de execução variam entre 5% e 10% desse montante até agora , o que pode significar que realmente não chegarão a R$100 milhões a possibilidade de investimentos na BR em 2022.

A situação crítica da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul é motivo de críticas vindas de aliados e oposicionistas na Assembleia Legislativa do Acre. O deputado Jenilson Leite (PCdoB), por exemplo, teve acesso aos valores e confirmou nesta quinta-feira (10) que realmente são apenas R$ 80 milhões destinados à BR este ano.

As consequências do baixo investimento na manutenção da rodovia vem culminando em situações dramáticas, como a retirada de ônibus do trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A empresa Trans Acreana removeu seus melhores carros daquele trecho, mas, de acordo com Jenilson, o drama não para por aí.

“Com isso o custo de vida vai ficar cada vez mais alto. Se os ônibus dessa linha estão saindo os caminhões também vão diminuir a trafegabilidade. Ambulância também vai ter dificuldade de circular, vai aumentar os problemas de saúde da população”, acrescentou o parlamentar.

O Acre deu ao presidente Jair Bolsonaro uma das maiores votações do País, o governador Gladson Cameli é da base aliada ao Palácio do Planalto e o relator do Orçamento Geral da União 2021 é o senador Márcio Bittar, mas mesmo com todo esse alinhamento, as autoridades não deram a devida atenção para manutenção da rodovia.

Uma proposta é não somente manter o tráfego com tapa-buracos mais eficiente, mas estabelecer um novo padrão para a BR-364, principal artéria rodoviária do Acre. No entanto, a rodovia não fechará. “Isso não vai acontecer”, assegura o diretor do DNIT no Acre, Carlos Moraes.