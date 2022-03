Receita Federal regulamenta a redução de PIS/Cofins sobre o gás de cozinha

As internações por Covid-19 nos hospitais especializados do Acre continuam em queda. No Into, em Rio Branco, a principal unidade de referência no tratamento do novo coronavírus está cada vez com menos pacientes internados: do dia 1º ao dia 11 de março a ocupação de leitos UTI Covid caiu 50%, saindo de 18 para 9 pacientes no período.

Nesta sexta-feira (11) 25% dos leitos estavam ocupados. Para efeito de comparação, há pouco mais de um mês, no dia 5 de fevereiro de 2022, o Into estava com seus leitos de UTI totalmente ocupados.

Em boa parte, os ocupantes não tomaram a vacina ou não ocuparam o ciclo imunizatório. Os leitos de enfermaria e UTI foram reduzidos no ano passado, alguns retomados em 2022 na unidades de referência do Acre.

Divulgado nesta sexta-feira pela Fiocruz, o boletim do Oservatório da Covid-19 diz que a taxa de ocupação no Acre em geral caiu 20%, saído de 60% para 40%.