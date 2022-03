Alagação: Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Cruzeiro do Sul

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), Rosana Nascimento, se manifestou na tarde desta sexta-feira (11) sobre a reunião ocorrida um pouco antes com a equipe do governo.

Na pauta do encontro, estiveram as negociações referentes às reivindicações da categoria e à proposta do governo que o Palácio Rio Branco pretende apresentar oficialmente ao sindicato na próxima terça-feira (15).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a sindicalista considerou “um golpe” a proposta do governo pretende apresentar para os professores e pessoal de apoio, e convocou nova manifestação para a próxima segunda-feira (14), às 8h00, em frente à Secretaria de Educação.

Rosana Nascimento disse que o governo está propondo elevar os vencimentos dos funcionários de escola para o valor de R$ 1.212,00 mais o reajuste de 5,42%, além de R$ 420,00 de auxílio alimentação.

Para os professores a proposta é R$ 3.040,00 de piso com os mesmos R$ 420,00 de auxílio alimentação. No caso do auxílio alimentação, a concessão não contempla os aposentados.

“É um governo que apresenta uma proposta de um retrocesso de 20 anos. Não está respeitando o reajuste do magistério e pior ainda está desmontando a nossa estrutura de tabela porque nós tínhamos 10% de referência e agora está diminuindo para 7%”, explicou.

Nascimento também afirmou que com relação ao reajuste do piso nacional, o governo vai sofrer uma ação judicial. Segundo ela, não está sendo respeitado nem mesmo o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que disse que o reajuste poderia ser pago.

“Infelizmente, existem aqueles que se mantêm interessados em atrapalhar nossas negociações dizendo que está bom essa proposta. Não está bom, gente, porque desrespeita a nossa tabela, tira os 10% da referência e oferece o mínimo de percentual entre o nível médio e o superior”, afirmou.

Ela ainda negou que esteja sendo aplicado ao salário dos professores o reajuste de 5,42%, como o governo anunciou.

“E quanto aos professores estão dizendo que estão dando 5,42% quando não estão. O piso deveria ficar em mais de R$ 3.600,00 e estão pagando R$ 3.040,00”, disse.

O anunciado pelo governo

Em publicação da Agência de Notícias do Acre, o governo afirma que os professores da rede pública estadual, além dos 5,42%, terão aumentos que variam de 20,04% a 33,24% em decorrência da correção do Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica (PSPN).

Já os servidores de apoio administrativo terão seus salários incorporados ao piso nacional somado ao percentual do Reajuste Geral Anual (RGA).

O governo também anunciou que implantará auxílio alimentação mensal de R$ 420 a 13.854 servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).