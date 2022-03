Advogado se lança pré-candidato ao governo do Acre pelo PSC

Injuriado com as declarações feitas pela pretensa candidata ao senado Marcia Bittar em um programa de rádio e televisão em Cruzeiro do sul, ocasião na qual afirmou que “escolas ensinam sexo entre pais e filhas”, entre outras coisas, o ex-deputado Luiz Calixto reagiu por meio de uma postagem no Facebook.

Na publicação, o ex-parlamentar disse que Marcia Bittar não precisa de votos, mas de tratamento psiquiátrico. “O que ela precisa é, urgentemente, ser internada para um rígido tratamento psiquiátrico”, disparou.

“Há 30 anos sem pegar numa barra de giz, a desvairada declarou durante uma entrevista em Cruzeiro do Sul” que as escolas ensinam a achar normal pais a fazerem sexo com os próprios filhos e com animais”, acrescentou.

Eis a íntegra da publicação de Calixto:

“CHAMA O SAMU”

“Márcia Espinhosa, ex de Márcio Bittar, não precisa de votos. O que ela precisa é, urgentemente, ser internada para um rígido tratamento psiquiátrico. Há 30 anos sem pegar numa barra de giz, a desvairada declarou durante uma entrevista em Cruzeiro do Sul que as escolas ensinam a achar normal pais a fazerem sexo com os próprios filhos e com animais. Alguma mãe, professora, pai, professor ou alguém em sã consciência tem coragem de votar nesta senhora? Encerro por aqui pois me faltam palavras para continuar este texto”.

A polêmica

Na Rádio e TV Juruá, nesta sexta-feira (11), Marcia Bittar, que é professora afastada das salas de aula, disse que a educação no Brasil precisa ser reformada, segundo ela, nos moldes atuais as escolas incentivam as alunas a considerarem normal a prática de relações sexuais com os próprios pais, com adultos e até com animais.

“Precisamos combater a ideologia de gênero e as mazelas dentro da educação. A escola tem que ensinar matemática, português e não querer educar nossos filhos dentro da ideologia de gênero e ensinar nossas filhas a achar normal ter relação sexual com os pais, com animais e com adultos. Precisamos proteger nossos jovens”, disse ela, lembrando que as escolas incentivam também o aborto e o uso de drogas.

Marcia Bittar acrescentou que o problema da educação no país não é falta de recursos, e destacou que o Brasil investe 6,5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) nessa área enquanto os Estados Unidos investem 2,5 %.

“Estamos atrás de países como Botsuana, e isso é uma vergonha. Então precisamos dar esse salto de qualidade, mas para isso é preciso reformar a educação”, disse ela.

As declarações deram o que falar nas redes sociais e o ativista sindical e político Francisco Panthio, que é de Cruzeiro do Sul, foi outro que reagiu contra as posições de Marcia. Ele incitou os educadores contra Márcia Bittar, por considerar a fala dela um desrespeito à categoria. Para ele, Márcia quer criminalizar a prática da educação.

“Se um professor apoiar uma candidata do tipo da Marcia Bittar para o senado, pode deixar a função que exerce. Gente, se não forem tomadas providências, daqui uns dias a profissão de professor passará a ser criminalizada e a ignorância será regra”, disse ele, entre outras palavras.