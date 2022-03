Nicolau recebe PL de auxílio para saúde e garante celeridade

Em uma entrevista à Rádio e TV Juruá em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 11, a pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, que é professora afastada das salas de aula, disse que a educação no Brasil precisa ser reformada. Nos moldes atuais, segundo ela, as escolas incentivam as alunas a considerarem normal a prática de relações sexuais com os próprios pais, com adultos e até com animais.

“Precisamos combater a ideologia de gênero e as mazelas dentro da educação. A escola tem que ensinar matemática, português e não querer educar nossos filhos dentro da ideologia de gênero e ensinar nossas filhas a achar normal ter relação sexual com os pais, com animais e com adultos. Precisamos proteger nossos jovens”, disse ela, lembrando que as escolas incentivam também o aborto e o uso de drogas.

Para Bittar, o problema não é falta de recursos e destaca que o Brasil investe 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na Educação e os Estados Unidos investem 2,5 %.

“Estamos atrás de países como Botsuana e isso é uma vergonha. Então precisamos dar esse salto de qualidade, mas para isso é preciso reformar a educação”, defendeu.

As declarações da pré-candidata conservadora deram o que falar nas redes sociais. O ativista sindical e político Francisco Panthio, que é de Cruzeiro do Sul, incitou os educadores contra Márcia Bittar, por considerar a fala dela, um desrespeito à categoria. Para ele, Márcia quer criminalizar a prática da educação.

“Se um professor apoiar uma candidata do tipo da Márcia Bittar para o senado, pode deixar a função que exerce. É impressionante como esse casal gosta de agredir servidores públicos, foi assim que Márcio Bittar fez na pandemia ao dizer que a educação queria furar a fila da vacina. Agora, durante em uma entrevista desastrosa na rádio e TV Juruá em Cruzeiro do Sul, a pré-candidata ao senado Márcia Bittar disse que é preciso combater a ideologia de gênero nas escolas, porque estão querendo ensinar aos filhos fazer sexo com os pais, sexo com animais e outras baboseiras. Gente, se não forem tomadas providências, daqui uns dias a profissão de professor passará a ser criminalizada e a ignorância será regra”, concluiu.