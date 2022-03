Giro prende dupla de criminosos com motocicleta roubada e apreende arma

Informações que têm circulado por canais não oficiais sugerem estar havendo uma preocupação de parte dos servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Acre com o possível retorno do analista ambiental Flúvio Mascarenhas à chefia da Reserva Extrativista Chico Mendes.

De acordo com o que se tem comentado, a ainda não confirmada volta de Mascarenhas à direção da Unidade de Conservação não estaria agradando a um segmento de servidores dentro do Instituto no estado, assim como aos dirigentes das associações de moradores e produtores da UC.

No caso dos servidores, não há nenhuma manifestação que não seja anônima a respeito do assunto. Uma fonte ouvida pela reportagem nesta condição afirma haver discordâncias entre grupos formados por servidores efetivos e comissionados do órgão, mas disse desconhecer que exista qualquer rejeição declarada ao nome de Flúvio dentro do ICMBio.

Dirigentes de duas associações de moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, a Amoprex, de Xapuri, e a Amopreb, de Brasiléia, também negam haver algum tipo de indisposição com o servidor, além do que deixaram claro que não cabe à representação das comunidades emitir juízo a respeito de quem deve ou não chefiar a Resex.

Júlio Barbosa de Aquino, que é presidente do Conselho Nacional das Populações das Populações Extrativista e diretor executivo da Amoprex, afirmou que não existe nada que diga respeito à associação de moradores ser contra ou a favor do nome de Flúvio Mascarenhas.

“A nossa posição é na linha de que a gente não pode interferir na decisão sobre quem vai administrar a Resex Chico Mendes. O que a gente defende é que qualquer um que for designado para coordenar os trabalhos da Unidade de Conservação, ele possa estar integrado às pautas do movimento social”, disse.

A vice-presidente da Amopreb (Brasiléia), Luíza Carlota, disse que não há nenhuma preocupação quanto ao nome de Flúvio Mascarenhas, assim como o de Aécio Santos, o atual chefe da Resex. Segundo ela, a única preocupação é o do bom atendimento ao morador legal da Unidade de Conservação.

“Quanto à questão de o Flúvio ser o chefe da Resex eu não tenho a menor preocupação. Gosto muito do Aécio e não tenho nada a questionar nem de um nem de outro. A minha preocupação é atender bem o morador da reserva que está legal. Se tiver o atendimento correto com eles está tudo bem e temos que trabalhar em parceria”, afirmou.

Pelo que a reportagem apurou, Flúvio Mascarenhas recebeu convite da direção do ICMBio para voltar a assumir a chefia da Resex, mas não ainda não há qualquer informação além dessa. O analista ambiental, que é servidor efetivo do órgão, já esteve à frente do cargo, tendo saído em 2018.